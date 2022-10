Arriva l’autunno e con lui il tempo delle castagne; ma come scegliere quelle più buone quando le compriamo al supermercato? Il rischio quando si è al supermercato e dobbiamo scegliere la frutta o la verdura da soli può essere quello di non prendere la decisione giusta. Tuttavia così come per il cocomero o il melone, ci sono alcuni piccoli trucchi che possiamo applicare per non cadere in fallo durante l’acquisto.

@shutterstock