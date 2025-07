Temptation Island, parla l’autrice

Ogni estate, milioni di spettatori si ritrovano davanti allo schermo per seguire le storie d’amore – e di crisi – che si intrecciano sotto il sole di Temptation Island. Ma quello che vediamo in onda è davvero tutto ciò che succede? Dietro i sorrisi, le lacrime e le tentazioni c’è un lavoro di selezione, montaggio e – sì – anche censura. A raccontarlo è Raffaella Mennoia, storica autrice del programma di Canale 5, che ha spiegato al Corriere della Sera che lo show non vuole puntare su “corna esibite”, ma su equilibrio emotivo e introspezione. L’idea è chiara: non un reality voyeuristico, ma uno spazio per riflettere sulla solidità della coppia, evitando contenuti eccessivamente espliciti.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications