Papa Francesco morte, le gaffe in tv: tutto quello che è successo durante le dirette Mediaset e RAI sulla scomparsa del Papa

La morte di Papa Francesco è un evento che ha colpito al cuore milioni di fedeli di tutto il mondo, ma anche chi con la religione non ha un buon rapporto. La figura maiuscola di un pontefice umano e comprensivo, in grado di costruire ponti verso l’altro, è stata infatti sempre stimata da tutti. Ciò non ha impedito, tuttavia, che telegiornali e altri programmi televisivi, dessero la notizia in una maniera del tutto inusuale e, spesso, riuscendo a dar vita dei siparietti curiosi ed esilaranti anche in un momento tanto drammatico.

Photo Credits: Shutterstock