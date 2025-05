Addio scaramanzia: una città che non aspetta più

I giornali riportano dei dati che dicono molto: le scuole sono state chiuse in anticipo per la sfida Scudetto e Università in Dad, anche se si gioca la sera. Una scelta che racconta più di mille parole. Non si tratta solo di precauzione: è la consapevolezza che il clima in città è già quello di un evento storico. I corridoi scolastici sono vuoti, le aule universitarie spente. Non perché manchino studenti o professori, ma perché Napoli è tutta proiettata verso l’evento calcistico che potrebbe finalmente chiudere il cerchio.

Foto: Shutterstock