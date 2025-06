I Simpson predicono la Terza Guerra Mondiale? Il video della puntata fa il giro del web ma poi si scopre la verità. L'IA fa paura?

Quello dei “falsi Simpson” non è un caso isolato. In passato sono circolati video inventati – e generati con l’intelligenza artificiale – che parlavano dell’impeachment di personaggi come il presidente brasiliano Lula o della morte del Papa. TikTok e Instagram sono diventati veicoli perfetti per queste bufale animate. Ma c’è un di più: la fama della serie come “profeta del futuro” alimenta la credibilità di queste clip, che in poche ore raggiungono milioni di persone in tutto il mondo.

Photo Credits: Shutterstock