Soleil Stasi e la mamma Wendy, quella volta che attaccarono Costantino della Gherardesca: cosa successe dopo la partecipazione a Pechino Express

Wendy la prese con filosofia, tanto da dichiarare a ‘Chi’: “È una definizione data a Soleil per la sua competitività e Costantino l’ha attribuita a noi come coppia. Questo ha portato molti ignoranti a una sorta di cyberbullismo, aizzato purtroppo dal conduttore: le persone non si rendono conto dei danni fatti da una comunicazione sbagliata”.

Photo Credits:Kikapress