L'incontro tra Meghan e la famiglia di Diana

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia, le sorelle di Diana avrebbero espresso in modo piuttosto netto la loro opinione su Meghan. Non solo non hanno riconosciuto alcuna somiglianza tra lei e la principessa del Galles, ma avrebbero anche messo in dubbio che Meghan potesse mai integrarsi davvero nel mondo della monarchia. Un giudizio che ha lasciato Harry profondamente amareggiato, soprattutto perché confidava che i legami con la famiglia Spencer potessero rafforzare l’accoglienza di Meghan nella “Firm”, come viene spesso chiamata la Royal Family.

Foto: Kikapress