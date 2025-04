I divieti di balneazione nel Lazio per il 2025

Anche nel territorio romano non mancano le restrizioni. A Civitavecchia, non si può fare il bagno tra Torre Valdaliga e il porto, come anche presso i fossi Infernaccio e Scarpatosta. A Santa Marinella, le acque vietate comprendono diversi fossi e persino il tratto compreso nel poligono militare. Situazioni simili a Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma (zona foce Tevere), Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno. In quest’ultima, per esempio, è vietata la balneazione lungo 300 metri a sinistra del fosso Loricina.

Foto: Shutterstock