Durante la stagione, Myung-gi incontra Jun-hee, ex partner e ora incinta. Invece di cambiare, prova a manipolarla: le propone di unire i premi vinti per reinvestire in progetti opachi. È evidente che non ha imparato nulla. L’uomo che ha rovinato la vita di tanti è pronto a ricominciare, senza alcuna evoluzione.

