Stadio Olimpico, il peggior posto per vedere i concerti soprattutto in estate: la fila che sarebbe meglio evitare

Stadio Olimpico: attento a non andare a un concerto in questo posto. Ti troveresti davanti a un muro di vetro

Chi ha il posto in fila 46 in Curva Sud (con accesso dal gate 18) si ritrova infatti davanti un vetro alto che spezza la prospettiva sul palco. Il risultato? Si è costretti a stare in piedi o contorcersi per vedere qualcosa, perdendo la naturalezza e il relax che un concerto dovrebbe offrire.

Photo Credits: Alessia Malorgio