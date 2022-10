Il cambio di stagione porta spesso ripercussioni sul nostro organismo; potreste avvertire quella che possiamo chiamare ad esempio, stanchezza autunnale. Per ritrovare l’energia possiamo aiutarci mangiando in modo sano ma soprattutto inserendo alcuni cibi che vi aiuteranno a ritrovare lo sprint. Ecco i 7 cibi per affrontare la stanchezza autunnale.

@Shutterstock