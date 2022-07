Il caldo potrebbe non essere la sola causa di stanchezza e sonnolenza

Le temperature alte di questa estate sono tra le responsabili di stanchezza e sonnolenza. Ma possono essere anche i campanelli di allarme di altre malattie.

È difficile non essere sopraffatti dal caldo di questi giorni che tende a non concedere un po’ di tregua nemmeno durante la notte. Questo porta a non risposare bene ed iniziare la nuova giornata con difficoltà e stanchezza. Ma potrebbe non essere solo colpa del caldo.

