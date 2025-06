Belen Rodriguez prova nostalgia per Stefano De Martino? Oppure ha le ferite ancora aperte dai più volte dichiarati tradimenti del suo ex marito? La showgirl argentina si è lasciata andare a nuove dichiarazioni in una strana intervista. Cosa avrà mai detto?

LEGGI ANCHE:– Stefano de Martino, la ferita ancora aperta di Belen Rodriguez: quelle parole sull’ex marito e sui suoi flirt

Photo Credits: Kikapress