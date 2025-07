Stefano de Martino svela com'è lavorare con Gerry Scotti: cosa ha scritto su Instagram sul conduttore de La ruota della fortuna

Di De Martino, invece, non abbiamo mai parlato, anche se nel lontano 2015, dopo essere ospite come concorrente Vip ad Avanti un altro, scrisse sui social: “Volevo ringraziare Gerry Scotti per avermi accolto in modo così gentile e caloroso in questa puntata di ‘Avanti un altro’. Mi capita spesso che alcune persone mi chiedano come siano in realtà i personaggi che ho conosciuto nel mondo dello spettacolo, ecco per descrivere Gerry si potrebbero elencare mille cose come la familiarità della sua voce o il suo immenso talento, ma credo che il suo essere si racchiuda in una sola frase: La semplicità è la forma della vera grandezza“.

Photo Credits: Kikapress