Stefano de Martino e Gilda Ambrosio non si nascondono più? Le ultime sue stories non mentono: cosa ha pubblicato il conduttore di Affari Tuoi

I gossip su Stefano De Martino sono sempre più forti, specie perché il toto nuova fidanzata ci propone sempre nuovi nomi (e a volte anche qualcuno vecchio). Ma sembra arrivato per lui il momento di scoprire le carte, dato che su Instagram non ha certo nascosto il fatto di essere stato in barca con Gilda Ambrosio…

photo credits: Kikapress