Affari Tuoi, Stefano de Martino non andrà in vacanza? Cosa prevede la RAI per il conduttore dei pacchi

La smentita di casa Rai: Affari Tuoi non andrà in onda fino a luglio

La Rai, per ora, smentisce categoricamente: Affari Tuoi continuerà ad andare in onda fino ai primi luglio per recuperare gli appuntamenti già registrati ma saltati per altri motivi. Non ci sarà però un allungamento estivo del programma. Stefano De Martino potrà andare tranquillamente in vacanza!

