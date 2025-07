Temptation Island, come finirà tra Alessio e Sonia? Le anticipazioni della seconda puntata prevedono falò, scenate e ritorni. Spoiler

Sonia Mattalia e Alessio di Temptation Island hanno catalizzato l’attenzione dei social durante la prima puntata del reality show firmato fascino a causa del falò di confronto che (non) hanno avuto la sera stessa del loro ingresso in gioco. Ma qualcosa ci dice che non è finita qui.

LEGGI ANCHE:– Temptation Island, non era mai successo prima: la decisione della produzione stupisce dopo la prima puntata

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications