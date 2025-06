Temptation Island 2025 si trasferisce in Calabria, quanto costa una sola notte nel nuovo resort calabrese

Cambio di location per uno dei programmi più amati dell’estate: Temptation Island 2025 saluta la Sardegna e approda in Calabria, in un resort da sogno che ha già conquistato l’attenzione del pubblico. Ma quanto costa dormire lì anche solo una notte?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Shutterstock