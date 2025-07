Temptation Island al via tra polemiche e sospetti: coppie già nell’occhio del ciclone. La fidanzata Lucia beccata con un noto influencer

Stasera comincerà la nuova edizione di Temptation Island ma, al di là di ogni attesa, sono già le polemiche a far discutere (e non poco). Anche perché ci sarebbe una delle fidanzate delle coppie in gioco che sembra essersi fatta beccare insieme a un noto influencer. Ma di chi si tratterà mai? Proviamo a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE:– “Temptation Island torna stasera, ma Georgette Polizzi frena gli entusiasmi? ‘Mi ha fatta cadere rovinosamente”: cosa ha raccontato

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications