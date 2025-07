Il falò che ha cambiato tutto

Senza chiedere scusa, Alessio ha deciso di interrompere definitivamente la relazione, a suo dire ferito da Sonia che non gli avrebbe permesso di continuare il percorso a Temptation Island. Ha aggiunto che è scoppiata una frattura che non si sanerà parlando, e che i sentimenti di Sonia ormai non lo coinvolgono più. La sua scelta è arrivata come un colpo al cuore per Sonia, e per gli spettatori che avevano costruito empatia per lei.

Foto: RedCommunications