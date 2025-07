Sonia e Alessio

Nonostante tutto, il viaggio tra Alessio e Sonia non si conclude qui. Stando alle anticipazioni, la loro vicenda ci riserverà ulteriori sorprese. Dagospia ha fatto sapere che la storia non si chiuderà con questo falò: c’è ancora in serbo un nuovo rientro nel villaggio o almeno una prosecuzione del confronto, che terrà alta l’attenzione del pubblico. E c’è una nuova indiscrezione di gossip che sta circolando: Sonia potrebbe essere incinta. La notizia, partita da Novella 2000 e rilanciata da Deianira Marzano, sembrava certa – grazie al racconto di una compagna di scuola di ballo – ma è stata poi smontata dalla stessa Marzano, che sostiene di averla vista di persona in forma e senza pancia.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications