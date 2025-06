La nuova edizione di Temptation Island parte in salita

Il ritorno di Temptation Island arriva in un momento delicato per i reality Mediaset, dopo una stagione segnata da ascolti deludenti e programmi cancellati. Il pubblico sembra diviso: da un lato l’attesa per un format che in passato ha funzionato, dall’altro il timore di assistere all’ennesimo contenuto artificioso. I commenti online oscillano tra curiosità e sarcasmo, segno che la fiducia non è più scontata.

Foto: Red Communications