Un codice segreto o un gioco innocente?

Sui profili di TikTok di molti adolescenti compaiono sempre più spesso emoji inserite nei nickname. Alcuni genitori, notando questo fenomeno, hanno espresso preoccupazione temendo si trattasse di un linguaggio in codice con significati ambigui. In realtà, la tendenza in questione si è rivelata – almeno in parte – più giocosa che pericolosa: i ragazzi usano emoji per rappresentare le lettere iniziali dei loro nomi o soprannomi. Una 🐰, ad esempio, può indicare la “R” di “Rebecca”. Ma il contesto richiede comunque attenzione.

Foto: Shutterstock