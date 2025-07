Il potente terremoto in Kamchatka

Alcune stime riportano che il sisma ha liberato energia equivalente a oltre 15 900 bombe di Hiroshima. Altre fonti indicano oltre 16 000 equivalenti, mentre un report menziona anche più di 14 300 Hiroshima. Il paragone con le bombe atomiche serve a rendere l’idea dell’energia sprigionata: il terremoto ha liberato migliaia di volte tale energia in pochi istanti. Non c’è alcun collegamento reale con test o ordigni nucleari: si tratta semplicemente di un’analogia visiva ed energetica per comprenderne la portata.

Foto: Shutterstock