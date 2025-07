Tesla Diner: tra robot, Cybertruck e hot dog spaziali. Cosa si mangia nel ristorante (surreale) di Musk a Hollywood

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso 21 luglio, a Hollywood, ha aperto il primo Tesla Diner & Drive-In, un ristorante aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Studiato per essere un punto di ritrovo per i fan del brand, oltre al cibo, permette di vivere in un’atmosfera altamente tecnologica. Tra schermi LED da 14 metri che trasmettono film cult a ciclo continuo, le pietanze arrivano in contenitori a forma di Cybertruck e il robot Tesla Optimus è sempre lì ad accogliere i visitatori.

Photo Credits: Shutterstock