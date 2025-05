Il sogno degli alchimisti è diventato realtà… in laboratorio

Per secoli, generazioni di alchimisti hanno cercato invano il modo per trasformare il piombo in oro. Un’ossessione che ha attraversato epoche, culture e persino menti brillanti come quella di Isaac Newton. Oggi, quella che un tempo era considerata magia è diventata, almeno in parte, realtà: alcuni scienziati sono riusciti davvero a convertire atomi di piombo in oro. Non si tratta di una leggenda, ma di un risultato ottenuto nel più grande laboratorio di fisica del mondo: il CERN, grazie agli esperimenti del progetto ALICE al Large Hadron Collider.

Foto: Kikapress