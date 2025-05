Venere, dove si celano gli asteroidi più pericolosi

Il vero problema, spiegano gli autori dello studio, è che l’attuale tecnologia terrestre non è sufficiente a monitorare questi oggetti pericolosi. Anche i telescopi più avanzati, come il Rubin Observatory in Cile, riescono a osservare questi asteroidi solo per brevi periodi, da due a quattro settimane. Per questo motivo, i ricercatori propongono una soluzione radicale: inviare una sonda spaziale dedicata proprio a mappare l’area dietro Venere, un’iniziativa che potrebbe rappresentare l’unico modo per scoprire in tempo gli asteroidi nascosti e potenzialmente letali.

Foto: Shutterstock