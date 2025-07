I tre principali cambiamenti nello stile di vita che Donald Trump deve osservare dopo la diagnosi di trombosi venosa profonda

Dopo la diagnosi di insufficienza venosa cronica, con potenziali legami ad una trombosi venosa profonda, il presidente americano Donald Trump dovrà affrontare alcuni cambiamenti significativi nella sua quotidianità. Sebbene sia una condizione comune tra gli over 70, potrebbe evolvere in forme più gravi se non gestita correttamente.

