Tumore di Fedez, i campanelli d'allarme da non sottovalutare: i primi sintomi

Il tumore che ha colpito Fedez è piuttosto raro: come abbiamo letto in questi giorni, si tratta di cancro neuroendocrino al pancreas e colpisce in Italia 4-5 persone ogni 100mila abitanti. Gli esperti dicono che, rispetto ad altri tumori che colpiscono il pancreas, questo lascia il 60% di possibilità di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi se preso in tempo.

Ma come se n’è accorto il cantante? Generalmente i sintomi sono molto generici, i segnali sono piuttosto vaghi e restano silenti nel tempo. Tra i fastidi più comuni legati all’insorgenza di questo tumore abbiamo:

Diarrea

Vampate di calore a viso e collo

Dimagrimento

Broncospasmo

Eccessiva sudorazione

Vomito

Lesioni cutanee

Scompenso cardiaco

