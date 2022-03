Ucraina, ecco come mandare un pasto caldo a chi ne ha bisogno

Sui social è diventato virale il gesto di Ursula, cittadina ucraina che vive in Italia e che ha chiesto a chiunque volesse aiutare il suo popolo di inviare pizze calde tramite il sito polacco di Just Eat (pyszne.pl) a coloro che scappano in Polonia per cercare salvezza

L’autrice di questa bella iniziativa ha condiviso anche gli indirizzi di alcune scuole locali dove sono

ospitate le famiglie a cui si può far consegnare il cibo ordinato, inserendo tra i dati “consegnare a”:

– Stanisława Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl (𝙎𝙯𝙠𝙤𝙡𝙖 𝙣 5)

– Władycze 5, 37-700 Przemyśl (𝙨𝙯𝙠𝙤𝙡𝙖 n11)

– Pułkownika Marcina Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl (𝙨𝙯𝙠𝙤𝙡𝙖 𝙣14)

– I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl

(𝙡𝙞𝙘𝙚𝙪𝙢 1)