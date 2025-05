Uno scontro inspiegabile nei cieli dell’Arizona

Secondo Luis Elizondo, ex investigatore del Pentagono esperto in fenomeni aerei inspiegabili, il fenomeno sarebbe tutt’altro che sporadico. In una recente intervista a News Nation, ha dichiarato che “l’area al confine con il Messico è tra le più attive per quanto riguarda le segnalazioni di oggetti non identificati”. L’Arizona si conferma così una delle regioni più calde per l’analisi dei cosiddetti UAP (Unidentified Aerial Phenomena), un termine ufficiale usato anche dalla FAA per indicare qualsiasi oggetto anomalo avvistato in volo.