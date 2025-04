Uova di Pasqua di Iginio Massari a 181 € al kg: quanto devi pagare per acquistare un uovo pralinato al cioccolato

Dopo le famose chiacchiere a 100 euro al chilo, Iginio Massari torna a far discutere con le sue esclusive uova di Pasqua, la cui versione più costosa raggiunge i 181 euro al chilo. Stiamo parlando del prezzo di un uovo pralinato da 580 grammi, venduto a 105 euro. Una cifra che fa un certo effetto, ma non si tratta di un dolce pasquale così semplice: è un prodotto artigianale, firmato, disponibile in edizione limitata e proposto in diverse varianti, come quelle al cioccolato fondente e nocciole, cioccolato al latte, cioccolato bianco e pistacchi.

Foto: Kikapress