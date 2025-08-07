Un virus tropicale che avanza anche in Cina

Anche se il virus non si trasmette da persona a persona, la possibilità che le zanzare infette si diffondano attraverso i viaggi internazionali preoccupa le autorità europee. Il primo caso a Hong Kong è già stato segnalato: un ragazzo di 12 anni tornato da una zona colpita. Il CDC statunitense ha emesso un allarme di livello 2 per chi si reca a Foshan, raccomandando la vaccinazione per i viaggiatori. E anche in Europa cresce la cautela. In vista delle vacanze, è fondamentale proteggersi con repellenti, indumenti coprenti e consultare il proprio medico prima di partire.

Foto: Shutterstock