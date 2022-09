Tra gli elementi fondamentali per il nostro organismo, c’è la Vitamina C. Questo complesso aiuta la salute delle nostre ossa, facilita l’assorbimento del ferro, rafforza il sistema immunitario ed è un’antiossidante. Come per la Vitamina D, anche la C la si assume attraverso una corretta ed equilibrata alimentazione oppure con integratori alimentari.

@Shutterstock