La regola sul colore bianco a Wimbledon

Il regolamento di Wimbledon impone che ogni capo indossato in campo — compresi i reggiseni e la biancheria intima — debba essere interamente bianco, fatta eccezione per eventuali rifiniture o loghi di colore non più larghi di un centimetro. Questa specifica ha generato tensioni tra le tenniste, a causa del rigore formale che arrivava a influire anche sul comfort personale.

Foto: Kikapress