Cucinare la bistecca nel tostapane? Il video diventa virale

Su TikTok spunta un metodo alternativo per cucinare una bistecca: nel tostapane! Avete capito bene, ma fate attenzione: ecco cosa c’è da sapere.

Di metodi alternativi per cucinare ne esistono a bizzeffe: dalle uova al forno alla cottura in lavastoviglie sembravamo averle viste tutte (compresa quella volta che al GF Vip Valeria Marini utilizzò una pentola in maniera piuttosto originale). Tuttavia, stavolta arriva un video virale che mostra qualcosa che non avremmo mai immaginato: come cucinare una bistecca nel tostapane. Non ci credete? Andiamo a scoprire insieme cosa è successo!

Cucinare una bistecca nel tostapane: il video virale

Partiamo dal principio. Da un paio di settimane su TikTok (e dove altro sennò?) circola un video di una ragazza che ha raccolto quasi 5 milioni di views mostrando un modo alternativo di cuocere la carne che farebbe impallidire anche lo chef più smaliziato.

Nel video la si vede chiaramente mettere due bistecche in un tostapane, dal quale le estrae poi cotte a puntino e pronte per essere mangiate. Un trucchetto stranissimo che ha lasciato di stucco tutti gli appassionati di cucina ma che lascia grandissimi dubbi. È un metodo sicuro per cucinare la carne? E soprattutto si tratta di un video reale?

Attenzione! Il video virale di TikTok è ironico!

Molti hanno mostrato preoccupazione per le sorti del tostapane. Inserire la carne al suo interno finirebbe per far accumulare tutto il liquido e il grasso rilasciato durante la cottura, finendo per distruggere lo stesso elettrodomestico.

A dirla tutta, però, il video non è affatto serio. Anzi, la stessa autrice non si è solo dedicata a cucinare le bistecche nel tostapane ma anche a cuocere un cheeseburger sul ferro da stiro e a creare l’acqua gourmet semplicemente aggiungendo del ghiaccio a dell’acqua bollente.

Si tratta, a dirla tutta e a ben vedere, di video assolutamente ironici. Quindi non provateci a casa: cuocere una fetta di carne nel tostapane è pericoloso e può farvi combinare un vero disastro!

Photo Credits: Shutterstock