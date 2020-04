Il quiz che sta facendo impazzire il web: 1+4 = 5, 3+6 = 21, 5+8 = ?

Non perdiamo l’allenamento mentale anche se le scuole sono chiuse e la quarantena dura più del previsto: ecco un quiz matematico che sta mettendo in difficoltà molti utenti del web, il 97% delle persone sbaglia. Se 1+4 = 5, 3+6 = 21, 5+8 = ?

Mettiti alla prova con questo quiz matematico, il 97% delle persone sbaglia

Diciamoci la verità: con queste belle giornate, quando vorremmo soltanto uscire per fare una passeggiata in campagna o al mare, rimanere dentro casa in quarantena in attesa di maggiore libertà a partire dalla fase 3 non è facilissimo.

I più piccoli scalpitano per stare al sole e anche gli adulti iniziano a mostrare segni di insofferenza, ma per non arrenderci alla noia e soprattutto al torpore mentale, mettersi alla prova con quiz matematici, test visivi e cruciverba può essere un’ottima soluzione da condividere in famiglia.

Di recente sta circolando in rete un indovinello numerico che sta facendo impazzire il popolo del web, pubblicato dal professore di fisica Cayetano Gutierrez Perez, che ha lanciato la sfida su Twitter.

Se 1+4 = 5, 2+5 = 12, 3+6 = 21, allora 5+8 quanto fa? Risolvi il quiz matematico

L’insegnante ha fatto sapere che il 97% delle persone non riesce a risolvere questo quiz matematico, ma ha invitato i suoi seguaci a non perdere la speranza e provarci lo stesso: “Un po’ complicato, ma non impossibile. Hai il coraggio di provarci?” ha infatti scritto nel tweet di qualche giorno fa.

Sono piovute diverse risposte a seconda dei molteplici ragionamenti mentali intrapresi dagli utenti, secondo voi qual è la soluzione? Posto che 5+8 non fa 13 in questo indovinello, pare proprio che esistano due strade che portano all’esito del quesito numerico…

Vi lasciamo un po’ di tempo per provarci, poi se vi arrendete, ecco dove sta il trucco.

Foto@HF4/Kikapress/Shutterstock