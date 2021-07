Quando la famiglia reale inglese si sposta per le vacanze, non è una passeggiata per l’entourage che si occupa di impacchettare le cose della Regina Elisabetta & Co: ecco cosa manca mai nella valigia da mare di Sua Maestà, l’inquietante scoperta

Benché molti pensano che la Regina Elisabetta non si ammazzi esattamente di lavoro, anche lei ha diritto di andare in vacanza. Certo lei non dovrà passare le ore sul web a cercare una stanza libera nelle località di villeggiatura e non avrà problemi di budget, ma ha altri grattacapi. A dire il vero più che lei, lo staff che le sta dietro.

Se tanti di noi non amano particolarmente fare le valigie perché hanno problemi a scegliere cosa portare e cosa lasciare a casa, sappiate che i reali inglesi stanno messi molto peggio di noi comuni mortali. Benché abbiano un nutrito stuolo di persone che li aiutano con l’impacchettare le loro cose, ci sono regole ferree da seguire ogni volta che la royal family lascia la propria residenza e si sposta in aereo o con qualsiasi altro mezzo.

Ecco che cosa c’è nella valigia della Regina Elisabetta

A differenza del turista medio, nella valigia da mare della Regina Elisabetta ci sono oggetti a dir poco sui generis e non mancano articoli inquietanti. Il Daily Mirror ha messo il naso nei bagagli di Sua Maestà e ci fa sapere che The Queen non parte mai senza il suo diario privato, conservato in uno scrigno sempre chiuso. Immancabile pure la sua teiera preferita – quella con incise le sue iniziali – per la consueta ora del tè.

L’inquietante oggetto che The Queen porta sempre con sé

La prudenza però non è mai abbastanza, e per questo sia la Regina Elisabetta che l’erede al trono Carlo devono portare con sé sempre una sacca di sangue. Questo nella remota ipotesi che necessitino di una trasfusione. Non solo, in valigia c’è anche un abito scuro da funerale in caso un proprio caro venisse a mancare.

Ci sono poi altre regole a cui i reali inglesi non possono sottrarsi: per esempio il Principe William e il primogenito e futuro Re George non viaggiano mai sullo stesso aereo. Visto il rigido protocollo da seguire e le macabre evenienze da considerare ogni volta che partono i reali inglesi, siamo proprio sicuri di voler essere al loro posto?