Quanto costa il panettone di Cannavacciuolo per Natale 2021? La sorpresa

Portare in tavola il tipico dolce natalizio nella versione dello chef televisivo non è così proibitivo come si potrebbe pensare

State pensando di acquistare il panettone di Cannavacciuolo per Natale 2021? Il panettone è il dolce tipico, da nord a sud, delle festività natalizie. Difficilmente può mancare sulle nostre tavole nel mese di dicembre, anche se ogni anno si ripropone lo scontro tra il “team panettone” e il “team pandoro”. Negli ultimi anni sempre più persone decidono di acquistare dolci di pasticceria invece di quelli industriali. E la differenza al palato si sente, eccome.

Panettone di Cannavacciuolo: quanto costa?

Inutile dire che anche chef famosi cavalcano l’onda delle feste, e realizzano le proprie varianti dei dolci della tradizione. Il panettone di Cannavacciuolo ne è una dimostrazione. Antonino Cannavacciuolo infatti per il Natale 2021 ha in serbo ottimi panettoni per i suoi estimatori. Ma quanto costa un dolce firmato dal celebre volto televisivo?

A quanto pare, come riporta Sologossip.it, il panettone di Cannavacciuolo è il più economico tra tutti quelli dei cuochi famosi. Quello da 500 grammi infatti costa 22 euro, mentre quello da un chilo costa 39 euro. I suoi amici e colleghi Bruno Barbieri e Carlo Cracco invece sono più cari. In particolare il panettone da chilo di Barbieri costa 38 euro mentre quello di Carlo Cracco, panetonne milanese tradizionale da un chilo in confezione di latta ha un prezzo di 43 euro.

Tutti i panettoni di Cannavacciuolo

Il panettone di Cannavacciuolo in realtà è disponibile anche in altre edizioni. Al di là di quella classica, infatti, troviamo la versione pere e cioccolato da 43 euro. In questo caso, come riporta Fanpage.it, troviamo le pere nella farcitura e una glassa al cioccolato. C’è poi il panettone al limoncello (44 euro) con limoncello nella glassa e nella farcitura. Il Vesuvio costa 42 euro: l’omaggio alla terra di chef Cannavacciuolo presenta all’interno crema di limone e scorze di agrumi, mentre la glassa è di cioccolato bianco e albicocca. Infine il panettone caffè e cioccolato, edizione speciale da 55 euro: nessuna frutta candita, ma soltanto i due ingredienti da cui prende il nome, sia nella farcitura che nella glassa.

Foto: Kikapress