I carboidrati più salutari per la dieta: mangia questi 5 cibi per stare bene

Non solo pane e pasta: ci sono tanti altri cibi ricchi di carboidrati che fanno decisamente bene all'organismo

Molto spesso chi vuole perdere peso elimina i carboidrati dalla propria alimentazione. Non di rado in effetti li si associa a un aumento di peso, ma le cose non stanno esattamente così. I carboidrati sono infatti la principale fonte energetica del nostro organismo, quindi non bisogna guardarli con sospetto. Quando pensiamo a loro le prime cose che ci vengono in mente sono pane e pasta. Ci sono però tanti altri alimenti che potremmo portare a tavola perché utili al nostro corpo.

I carboidrati che fanno bene a tavola

L’avena ad esempio contiene i carboidrati e sono a lento rilascio. Ciò vuol dire che il corpo può assorbirli e utilizzarli piano piano. Così facendo si evitano picchi di insulina e l’organismo ha a disposizione per lungo tempo l’energia necessaria, come riporta Greenme.it. L’avena è pure ottima per l’intestino visto che è ricca di fibre.

Anche i carboidrati del riso integrale sono a lento rilascio, ci danno energia e saziano facilmente. Semaforo verde pure per i semi della quinoa, che non solo contengono carboidrati ma pure una buona dose di proteine. Se poi alla quinoa aggiungiamo delle verdure otterremo un pasto completo che ci sazierà per molte ore. Da non trascurare il fatto che questi semi non contengono glutine e quindi vanno bene anche per i celiaci.

Altro cereale prezioso è l’orzo, che invece spesso viene confinato all’uso per zuppe di legumi o insalate fredde. I carboidrati dell’orzo sono a basso indice glicemico, quindi non fanno alzare troppo velocemente gli zuccheri nel sangue e saziano. Ricco di fibre, l’orzo va bene anche per chi soffre di gonfiori addominali perché tende ad assorbire l’aria in eccesso nell’intestino.

Le straordinarie proprietà dei mirtilli

Tra i frutti invece citiamo i mirtilli, che hanno numerose proprietà. Essi apportano carboidrati a fronte di poche calorie ma soprattutto agiscono come vero e proprio energizzante naturale per il nostro organismo. Questo perché contengono vitamine e sali minerali. Tra le loro proprietà ricordiamo quelle antiossidanti, antitumorali e diuretiche. Quando sono di stagione quindi non dimentichiamoci di portarli in tavola, meglio se biologici.

Foto: Shutterstock