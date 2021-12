Natale, non ingrasserai di un etto con questi trucchetti

Perdere peso a Natale è impensabile, ma possiamo almeno mantenere quello che già abbiamo: ecco come

Natale, si sa, non fa rima con dieta. È impossibile pensare di perdere chili durante le feste. La missione, semmai, è quella di mantenere il peso e non metterne su altro. Sono ufficialmente iniziati i giorni in cui non mancano mai aperitivi, pranzi e cene tra colleghi, amici e parenti. La preoccupazione di molti, però, è arrivare al 7 gennaio con chili in più di cui liberarsi. Niente paura, ci sono dei trucchetti da adottare da ora fino alla fine delle feste che vi permetteranno di limitare i danni.

Nessuno vi sta chiedendo di rinunciare ai piaceri della tavola o di girare la faccia dall’altra parte quando vi proporranno dolci e leccornie varie. Natale non è solo stare insieme ma anche godersi un po’ di sano cibo con le persone che amiamo. Cerchiamo quindi di non pensare troppo alle diete seguite fino ad ora o agli sforzi fatti in palestra. Certo sarebbe stupido vanificare tutto, ma con alcuni accorgimenti eviteremo di mandare all’aria la fatica fatta in questi mesi e riusciremo a mantenere il nostro peso.

I trucchetti per non ingrassare a Natale

Allora vediamo come comportarci da qui in avanti per salvare la nostra linea dallo tsunami culinario del Natale. Come riporta il sito Chedonna.it è importante compensare i pasti. Questo vuol dire che se sappiamo di avere una cena al ristorante, ad esempio, sarebbe meglio a pranzo tenersi leggeri evitando grassi. Sì quindi a un piatto di bresaola e rucola, o del petto di tacchino alla piastra e un contorno di verdure cotte o crude.

Evitiamo di fare il bis e non eccediamo con gli alcolici. Ok che stiamo parlando di giorni di festa, ma questo non vuol dire che tutto è lecito. Il troppo storpia, ricordatevelo.

Non dimentichiamo di muoverci

Non saltiamo la colazione. È il pasto più importante ed è uno sbaglio saltarlo per arrivare poi affamati a pranzo o a cena.

Togliamoci dalla testa anche l’idea di dimagrire a tutti i costi. Lo abbiamo già detto ma lo ripetiamo: a Natale non possiamo pensare di perdere peso. Dobbiamo semmai mantenere quello che abbiamo già ed evitare di mettere su altri chili.

Non trascuriamo l’attività fisica. Mangiando di più è necessario anche muoversi di più. Lasciamo allora la macchina un po’ più lontano e facciamo 4 passi a piedi, concediamoci una corsa ogni tanto ed evitiamo l’ascensore.

