Il freddo fa dimagrire, lo dice la scienza: il trucco in casa che in pochi conoscono

Il freddo fa dimagrire? Ogni anno, quando le temperature si abbassano, ci poniamo il quesito. Molte persone non sopportano il clima gelido, ma sapere che […]

Il freddo fa dimagrire? Ogni anno, quando le temperature si abbassano, ci poniamo il quesito. Molte persone non sopportano il clima gelido, ma sapere che le aiuterebbe a mantenere il peso sotto controllo potrebbe confortarle.

Possiamo infatti dire in linea di massima che il freddo fa dimagrire. Quando si abbassano le temperature il corpo brucia più grassi. Questo fenomeno dipende, come dimostrato da uno studio dell’Università di Ginevra, anche dai microrganismi che si trovano nel nostro intestino. La composizione della flora batterica intestinale cambia in base alla temperatura esterna.

Leggi anche: >> DIETA DEL GHIACCIO, MENO 3 KG E RIATTIVI IL METABOLISMO: ECCO COME

Lo studio

Come riporta il sito Focus.it i ricercatori hanno fatto uno studio sui topi, facendoli vivere per dieci giorni a 6 gradi centigradi. Hanno analizzato la composizione della loro flora batterica osservando non solo che il freddo l’aveva molto alterata, ma anche che i topi avevano perso grasso corporeo.

Trapiantando questa flora in un altro gruppo di topi, si è osservato che ciò migliorava il loro metabolismo del glucosio e la tolleranza alle basse temperature, provocando inoltre una perdita di peso.

Spegnere i caloriferi aiuta

Se è vero che il freddo fa dimagrire, qualcuno potrebbe pensare che spegnere i caloriferi o tenerli a temperature basse potrebbe essere utile. In effetti sì, come hanno evidenziato i ricercatori del Maastricht University Medical Center. Stare al freddo aumenta in modo significativo la quantità di energia che consumiamo, facendoci bruciare calorie per preservare l’equilibrio termico. Ciò si verifica tramite i brividi, che sono contrazioni muscolari ritmiche, ma soprattutto attraverso il metabolismo del tessuto adiposo. Più nel dettaglio, alle basse temperature diventa più attivo il grasso bruno. Questo attinge alle riserve di grasso dell’organismo per produrre calore, e in tal modo contribuisce a ridurre la massa grassa.

Il freddo fa dimagrire, ma non basta

Già un gruppo di studiosi giapponesi era arrivato alla conclusione che trascorrere un paio d’ore al giorno a 17 gradi favorsse l’eliminazione di grasso corporeo. Ciò non significa che per perdere peso sia sufficiente esporsi alle basse temperature. Il freddo fa dimagrire ma per ottenere risultati bisogna anche curare l’alimentazione e praticare attività fisica.

Foto: Shutterstock