Natale, la dieta lampo per perdere 2 kg prima delle abbuffate

I trucchi per preparare l'organismo ai lauti pranzi e cene delle feste concedendosi anche qualche bis senza troppi sensi di colpa

Natale ormai è davvero alle porte e c’è chi non è riuscito ad arrivare a questo appuntamento in forma. Un’ultima possibilità esiste, ed è una dieta lampo per potersi permettere qualche sgarro in più nei giorni di festa. Intendiamoci: non si tratta di una formula magica che consente di perdere chissà quanti chili, anche perché ormai il 25 dicembre è dietro l’angolo e i miracoli non si possono fare. Seguendo qualche piccola accortezza, però, potremmo preparare l’organismo alle abbuffate che ci attendono.

Dieta lampo prima di Natale, che cos’è

Si tratta di una dieta lampo all’insegna della leggerezza, della moderazione e della disintossicazione. Il tutto per potersi godere senza troppi sensi di colpa i manicaretti che invaderanno le nostre tavole nei prossimi giorni. Più che a perdere peso (non è comunque escluso che qualcosa vada perso) questa tecnica serve a preparare l’organismo ai molteplici pranzi e cene che ci attendono.

Cosa mangiare e cosa evitare

Ecco allora come bisogna procedere in questi ultimi giorni prima di Natale. Innanzitutto, come riporta il sito Ragusanews.com, è bene consumare delle porzioni più ridotte. Questo per compensare le grandi porzioni delle feste.

Via libera alle proteine magre. Molto utile in questo senso il consumo di verdura di stagione, che spesso come contorno prolungano il senso di sazietà.

Per quel che riguarda i carboidrati, in questa dieta lampo semaforo verde per i legumi che sono ad alto contenuto di fibre. Da evitare alimenti quali riso e pasta per l’alto indice glicemico. Semaforo rosso anche per prodotti confezionati e pieni di zuccheri.

In aggiunta a tutto ciò ricordiamoci di idratare l’organismo come si deve. Bere tanta acqua è da sempre la base per uno stile di vita sano. Vanno bene anche succhi e smoothie vegetali da mattina fino a sera. Così facendo si ripulisce il corpo dalle sostanze di scarto che si accumulano facilmente. Seguendo queste regole è possibile arrivare a Natale non solo più in forma, ma anche con una pelle luminosa.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.

Foto: Shutterstock