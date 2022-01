Scoperto il segreto per non ingrassare più dopo una dieta: così non riprendi peso

Evitare di rimettere peso dopo aver seguito una dieta è possibile. Ecco che cosa hanno scoperto i ricercatori

Dopo una dieta molti vorrebbero conoscere il segreto per non ingrassare più. Avendo fatto magari molta fatica per buttare giù quei chili di troppo sarebbe un peccato recuperarli in poco tempo. E non è solo una questione estetica. Ingrassare porta anche diversi problemi di salute, come noto.

Fino ad ora non esistevano studi ben documentati su quale fosse il metodo di trattamento migliore per mantenere la perdita di peso raggiunta dopo la dieta. Per fortuna però i ricercatori dell’Università di Copenhagen hanno completato uno studio pubblicato sul The New England Journal a tal proposito. Ecco dunque qual è il segreto per non ingrassare più.

Lo studio

Come riporta il sito Greenme.it lo studio ha coinvolto partecipanti obesi che svolgevano pochissimo sport. Essi hanno prima seguito una dieta ipocalorica per otto settimane, perdendo circa 13 kg ciascuno, poi sono stati poi divisi in quattro gruppi. Due gruppi hanno ricevuto farmaci placebo, e gli altri due gruppi hanno ricevuto farmaci contro l’obesità. Tra i due gruppi placebo, uno ha seguito un programma di esercizi di minimo 150 minuti di attività fisica a intensità moderata o 75 minuti a intensità vigorosa durante la settimana, l’altro ha mantenuto il livello basso di attività.

I risultati

Dopo un anno, il gruppo che faceva solo esercizio fisico e il gruppo con solo farmaci per l’obesità hanno mantenuto la perdita di peso di 13 kg. Il gruppo placebo ha recuperato metà del peso. I miglioramenti più importanti si sono avuti nel gruppo combinato, che ha seguito il programma di esercizi e ha ricevuto farmaci per l’obesità.

I due gruppi che si sono allenati, inoltre, hanno aumentato la loro valutazione di forma fisica. Hanno perso massa grassa e guadagnato massa muscolare. Questo indicherebbe una perdita di peso più salutare rispetto a chi perde solo massa grassa senza aumentare il livello di quella magra.

Il segreto per non ingrassare più

In definitiva, quale sarebbe il segreto per non ingrassare più dopo una dieta? Esercizio fisico di circa 115 minuti a settimana eseguito a intensità vigorosa, come il ciclismo o la corsa. Combinando l’attività fisica con i farmaci per l’obesità, l’effetto raddoppia.

Foto: Shutterstock