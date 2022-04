Uova di Pasqua, quali sono le migliori del supermercato? La classifica

Non è facile scegliere tra la grande offerta di uova di Pasqua. Ecco le caratteristiche da tenere presente per portare a casa un uovo davvero buono.

Chiunque abbia messo piede in un supermercato nelle ultime settimane si sarà trovato circondato da una marea di uova di Pasqua. La ricorrenza religiosa è ormai alle porte e come da tradizione le uova tornano a colorare gli scaffali dei supermarket. Ma come orientarsi tra la grande offerta del mercato e scegliere quelle migliori?

Come scegliamo le uova di Pasqua

Non è facile scegliere le uova di Pasqua. Spesso le nostre scelte sono dettate dal marchio o dal personaggio famoso che sponsorizza il prodotto. Non sono pochi, infatti, i vip che ogni anno associano il proprio volto a questi dolci irresistibili. Per il 2022, giusto per citarne alcuni, abbiamo Chiara Ferragni (dopo il successo dello scorso anno), Elettra Lamborghini e Benedetta Rossi.

Qualcun altro sceglie le uova di Pasqua in base alle sorprese che potrebbe trovare all’interno. Altri ancora non vogliono rinunciare a portare in tavola un dolce che sia il più ‘sano’ possibile. Per questa ragione ecco quali requisiti devono soddisfare le uova di Pasqua per definirsi di qualità.

Le caratteristiche di un uovo di qualità

Come riporta Ansa.it le uova al cioccolato fondente devono contenere almeno il 45% di sostanza secca totale di cacao, almeno il 28% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato.

Per quel che riguarda le uova al latte si parla di almeno il 25% di sostanza secca totale di cacao, il 14% di sostanza secca totale di origine lattica e il 25% di materie grasse totali.

Le migliori uova di Pasqua

Il sito Qualescegliere.it ha invece stilato la classifica delle migliori uova di Pasqua per il 2022. Una guida utile per orientarsi al meglio nel mare magnum proposto dai supermercati. Al primo posto si piazza Ferrero Collection Fondente e cacao. Come miglior rapporto qualità-prezzo troviamo invece l’uovo di Chiara Ferragni, il Kinder GranSorpresa Dark & Mild Star Wars. E ancora il Lindt Gamme Bleue Latte e il Melegatti uovo UNO.

Foto: Shutterstock