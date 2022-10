10 minuti di questo esercizio ti faranno bruciare più calorie rispetto alla corsa: l’allenamento brucia-grassi

Esiste un allenamento capace di far bruciare più calorie rispetto alla classica corsa. Ecco alcuni esercizi da fare subito

In ambito sportivo, esiste un allenamento capace di far bruciare più calorie rispetto alla corsa, e si tratta di un insieme di esercizi di forza, che coinvolgono tutto il corpo e che aiutano ad acquisire così maggior tono muscolare, a discapito della massa grassa.

Squat con manubri

In questo esercizio, si eseguono i classici squat frontali con l’aggiunta dei manubri sulle spalle, che quindi aumentano il peso complessivo. Nel movimento, i quadricipiti devono risultare paralleli al pavimento. Sono consigliate 3 serie da almeno 10 ripetizioni, intervallate da una piccola pausa.

Push up con manubri

Conosciute anche come flessioni, in questa variante dell’esercizio le mani stringono dei manubri anziché poggiarsi al pavimento. Durante il movimento bisogna raggiungere il pavimento con il petto, senza toccarlo. La versione più facile prevede le ginocchia poggiate a terra, in quella più difficile le gambe sono stese e i piedi ben puntati a terra. Si consigliano 3 serie da 10-15 ripetizioni ciascuna.

Il plank

è un esercizio isometrico molto efficace che brucia da due a cinque calorie al minuto, in base al peso corporeo. Si tratta di un esercizio che rinforza gli addominali, la schiena e le spalle. Si consiglia di fare 5-10 ripetizioni per 3 volte con una durata di 10-30 secondi.

Come si esegue il burpees

Tra gli esercizi migliori per bruciare calorie c’è il burpees, adatto a chi è già ben allenato. Fa lavorare ogni muscolo del corpo ed è decisamente impegnativo. Accelera il battito cardiaco e aumenta la resistenza del fisico. Come si esegue?

Come riporta Greenme.it si inizia in piedi, le gambe devono essere divaricate alla larghezza delle spalle e le braccia lungo i fianchi. La schiena è dritta e l’addome va leggermente contratto. Poi si salta verso l’alto, si scende in posizione squat si poggiano le mani sul pavimento e si spostano le gambe indietro con un salto. A questo punto si piegano le gambe riportando i piedi al posto delle mani e si salta nuovamente verso l’alto. La sequenza si ripete per il numero di volte previste nell’allenamento.

Esercizi migliori: prova anche il jumping jack

Anche il jumping jack rientra tra gli esercizi migliori. È una pratica aerobica full body che consente di allenare parallelamente numerosi gruppi muscolari del corpo. Il movimento dato dal salto e dallo spostamento delle braccia verso l’alto permette di migliorare la resistenza delle ossa e di tonificare i muscoli.

Chi vuole andare a lavorare sugli addominali può affidarsi al Mountain Climber, anche noto come esercizio dello scalatore. Questo perché, anche se si svolge a terra e in posizione orizzontale, simula i movimenti che fanno gli alpinisti quando salgono verso le vette delle montagne. Si parte dalla posizione di plank e si portano le ginocchia, in maniera alternata, al petto, effettuando il movimento di simulazione di una scalata.

Chiudiamo questa rassegna degli esercizi migliori per bruciare calorie con lo squat jump, ovvero uno squat di base a cui si aggiunge il salto. Tale esercizio è utile per allenare la parte inferiore del corpo, quindi per tonificare i glutei e snellire le gambe.

