Sempre meno italiani firmano l’8 per mille per la Chiesa cattolica. Ma la Cei incassa lo stesso cifre milionarie. Scopri perché.

Il rapporto tra gli italiani e la destinazione dell’8 per mille sta cambiando: sono sempre di più i contribuenti che scelgono di non firmare per la Chiesa cattolica o di indirizzare il proprio contributo verso altre confessioni religiose o allo Stato. I dati più recenti segnalano un calo costante nelle preferenze, ma nonostante questa tendenza, la CEI continua a ricevere somme molto elevate grazie alla ripartizione automatica delle firme non espresse. Scopri per quale motivo e a quanto ammontano le cifre che ogni anno i contribuenti destinano alla Chiesa Cattolica: per farlo non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock