Federica ad Affari Tuoi sorprende con una frase sul compagno: “Non so se ama più me o la birra”. De Martino incredulo.

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 23 giugno, ha giocato Federica dal Friuli Venezia Giulia, accompagnata dal padre Stefano. Fin qui tutto nella norma, ma il momento più curioso è arrivato inaspettatamente durante la sua partita quando, parlando della possibilità di eliminare un pacco blu, Federica si è lasciata sfuggire una battuta che ha sorpreso tutti, compreso Stefano De Martino. “Devo ancora capire se il mio compagno vuole più bene a me o alla birra”, ha detto con un sorriso, provocando una reazione mista tra risate e incredulità in studio. Ma cosa è successo davvero ad Affari Tuoi? E come avrà mai reagito il conduttore? E come invece il dottore? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video.

Photo Credits: Kikapress