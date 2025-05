A rubare la scena nell’ultima puntata di Affari Tuoi è stato di nuovo Gennarino, con un momento inaspettato che ha conquistato il pubblico in studio e a casa.

Nella puntata di Affari Tuoi del 29 maggio, a colpire il pubblico non è stata tanto la tensione del gioco condotto da Maria Concetta, pacchista in rappresentanza della regione Lazio, ma anche – e forse soprattutto – il momento dell’ingresso in studio di Gennarino, che ha conquistato ancora una volta il pubblico di Rai Uno. Con la sua simpatia e imprevedibilità, il cagnolino si è reso ancora una volta in grado di catalizzare l’attenzione degli spettatori.

Leggi anche: — Affari tuoi, Lupo e Thanat vengono pagati? Ecco il cachet dei due opinionisti

Affari Tuoi: Gennarino fa impazzire il pubblico ancora una volta!

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nell’ultima puntata di Affari Tuoi, andata in scena il 29 maggio, ha giocato Maria Concetta, pacchista del Lazio in coppia con il marito Marco.

La sua partita è stata piuttosto sfortunata e, alla fine, è dovuta ricorrere alla Regione Fortunata. Prima ha scelto l’Abruzzo, poi la Sicilia, ma entrambe le risposte erano sbagliate e, quindi, è dovuta tornare a casa a mani vuote.

La serata, tuttavia, è stata condita da un nuovo ingresso in studio di Gennarino, il cagnolino mascotte del programma che, ancora una volta, è riuscito a conquistare tutti.

Stavolta, infatti, il Jack Russell più amato d’Italia ha stupito tutti facendo “il morto” quando Stefano De Martino gli ha intimato di stare giù, facendo impazzire il pubblico

L’ennesima dimostrazione che, tra le scelte della conduzione di De Martino, quella di Gennarino è stata quella più azzeccata!

Photo Credits: Shutterstock