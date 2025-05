Ad Affari Tuoi, la pallavolista Joelle cede all’offerta del Dottore ma scopre troppo tardi la verità: una beffa chiude la sua partita.

Una puntata divertente ma dal finale amaro, quella di Affari Tuoi andata in onda il 22 maggio, che ha visto protagonista Joelle M’Bra, pallavolista professionista e studentessa di psicologia in rappresentanza del Veneto. Joelle ha vissuto una partita intensa insieme al fidanzato Filippo, affidandosi all’intuito. Ma, proprio nel momento decisivo, quando sembrava vicinissima al colpo grosso, la sua scelta ha portato a un finale che un po’ di rimpianti li ha sicuramente lasciati.

Affari Tuoi: la beffa per la pallavolista Joelle M’Bra. Cosa ha combinato il dottore

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 22 maggio, ha giocato Joelle M’Bra, concorrente in rappresentanza della regione Veneto.

Lei è un volto già noto, essendo una pallavolista con una discreta carriera tra serie A2 e B1 ed è attualmente in forza al Sassuolo. Ma non solo: studia per diventare psicologa ed è stata accompagnata dal fidanzato Filippo Cecchetti, che lavora alla Rugby Rovigo.

Ebbene, la sua partita si è conclusa con la vittoria di una discreta somma dato che, rimasta con soli due pacchi, ha accettato l’offerta del dottore. Per la precisione, in gioco erano rimasti i 50 euro e i 300mila euro, ragione per cui la 29-enne ha deciso di dire sì alla proposta di 32mila euro arrivata da Pasquale Romano.

Peccato però che la vittoria si sia presto trasformata in delusione, quando ha scoperto che nel suo pacco c’erano ben 300mila euro!

Ad ogni modo, lei che era in gara dal 27 aprile, nonostante la beffa ha conquistato il cuore del pubblico di Rai Uno, anche per via di una discreta somiglianza con un’altra pallavolista, ben più famosa.

Tanto è vero che i commenti sui social si sono sprecati, tra un “Joelle è letteralmente Paola Egonu sotto mentite spoglie” e un “Joelle ad affari tuoi mi dà troppo le vibes di Paola Egonu, ma non perché giocano a pallavolo MA PERCHE SONO UGUALI SEMBRANO SORELLE“, c’è chi scrive “Paola Egonu sei tu?”

Photo Credits: Shutterstock